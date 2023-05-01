İddialı fiyatla Türkiye'de! İngiliz otomobil devi satışa sundu

Türkiye’de elektrikli otomobiller kategorisinde ciddi rekabet yaşandığına dikkat çeken Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, "Köklü İngiliz otomobil markası MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Türkiye’de 969 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu" bilgisini verdi.

Çelik, yazısında şunları kaydetti:

"Elektrikli ürün gamını genişleten köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), MG4 Electric ile 577 km’ye varan menzil sunuyor. Hemen teslime hazır, yüzde 100 elektrikli aracın başlangıç fiyatı 969 bin TL.

Türkiye’de elektrikli otomobiller kategorisinde ciddi rekabet yaşanıyor. Otomobilseverlerin ilgisi ve yoğun beklentisiyle markalar iddialı elektrikli modellerini Türkiye’ye bir an önce getirmek için kolları sıvadı. Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, köklü İngiliz otomobil markası MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Türkiye’de 969 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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ŞEHİRİÇİ MENZİLİ ARTIYOR

MG4, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı seviyesi ile geldi. Comfort versiyonda 170 beygir güç ve 350 km menzil; Luxury versiyonda 204 beygir güç ile 435 km menzil seçenekleri sunan MG4 Electric, şehir içi kullanımlarda ise 577 km’ye varan menzili ile dikkat çekiyor. Yakın zaman önce Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başaran MG4 Electric’te sürüş destek sistemleri standart olarak yer alıyor.

7 YIL GARANTİSİ VAR

Geniş iç hacmi ile C segmentine giren modeli rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak da arkadan itişli olması oluşturuyor. Doğan Trend Otomotiv, MG4 Electric için sunduğu 7 yıl araç ve batarya garantisinin yanında Valueguard Değer Koruma Programı ile modelin ikinci el değerini de güvence altına alıyor. Marka, diğer modellerinde olduğu gibi MG4 Electric için de hemen teslim avantajı sağlıyor.

İNGİLİZ DOKUNUŞU

MG4 Electric’in dinamik tasarımı, Londra’daki Advanced Design Studio ve yine İngiltere’nin başkentinde bulunan Royal College of Art’ın ortak çalışmalarıyla geliştirildi.

2 BİN ADET SATIŞ HEDEFİ

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, MG4 Electric’in Türkiye’de 2023 yılı satış hedefinin 2 bin adet olduğunu, marka olarak satışların yüzde 50’sini elektrikli modellerin oluşturmasını beklediklerini açıkladı. MG4 Electric’in en önemli özelliklerinden biri de yalnızca 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e çok hızlı şarj olabilmesi.

DEPREMDE ÇOK İŞE YARAMIŞTI

MG markasının elektrikli otomobillerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan V2L teknolojisi MG4 modelinde de bulunuyor. Bu özellik sayesinde MG4’ün bataryasındaki elektrik enerjisini bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarmak ve enerjisini paylaşmak mümkün. Sessiz ve sıfır emisyonlu bir jenaratöre dönüşebilen MG4 bu özelliği ile dışarıya 3.3 kW gücünde elektrik enerjisi verebiliyor. Aynı anda birden fazla elektrikli cihazı çalıştırabilen MG4 ile başka elektrikli otomobilleri bile şarj etmek mümkün. ‘Enerjini paylaş’ sloganıyla bu özelliğini duyuran MG markası, lansmanını erteleyerek tüm araçlarını deprem bölgesine göndermiş ve çadırkentlere ısınma aydınlama ihtiyaçları için elektrik enerjisi sağlamıştı.

10 DAKİKALIK ŞARJLA 120 KİLOMETRE

Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen elektrikli kompakt SAV modeli yeni BMW iX1 ön rezervasyona açıldı. Ön ve arka aksta yer alan elektrik motorları sayesinde dört tekerlekten çekiş özelliğiyle şehir içi ve şehir dışında konforlu bir sürüş vadeden araç, 440 km’ye varan menzile sahip. Yeni BMW iX1 xDrive30 modeli 2.1 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bagaj hacmi 1495 litreye kadar çıkabiliyor. iX1 xDrive30, 313 beygir güç ve 494 Nm tork değerleriyle de dikkat çekiyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşabiliyor. 130 kW DC Şarj gücü ile 29 dk’da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabilen araç, sadece 10 dakikalık şarj ile 120 km menzile sahip oluyor. (...)"