İddialara cevap vermeyen, aptala yatan Ekrem... Senin yüzünden İstanbul mağdur!

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Suç imparatoru Escobar’dan ilham alarak iş insanlarını haraca bağlayan, sapkın Epstein’a özenerek büyük bir fuhuş ve uyuşturucu ağının kurulmasına zemin hazırlayan çete başı Ekrem İmamoğlu’nun manipülasyonları ise bitmek tükenmek bilmiyor. Yolda kalan otobüslerden, yanan metrobüslerden, arızalanan asansörlerden, yürümeyen merdivenlerden, rafa kaldırılan yatırımlardan, devre dışı bırakılan projelerden, tamamlanmayan kentsel dönüşüm çalışmalarından, İBB’de dönen dalaverelerden sorumlu CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun babası, kardeşi ve kayınbiraderinin suça bulaştığının belgelenmesinin ardından mağdur edebiyatı yapması kara mizah konusu oldu.

MAĞDUR EDEBİYATI

“Aileme saldırılıyor, yuvam hedef alınıyor” yaygarasını koparan İmamoğlu’na kamuoyundan “Mazlumu oynamayı bırak da mağdur ettiğin milyonlarca İstanbulluya bak” çıkışı geldi. Babası Hasan’ın ve oğlu Selim’in isminin geçtiği skandallar şaşırtmıştı. Beyaz İnşaat’ın yöneticilerinden Muzaffer Beyaz’ın West Side projesi iskânı için İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na 3 daire verdiği ortaya çıkmıştı. Edremit’te tarihi sabun fabrikasının CHP’li belediyece ihalesiz Hasan İmamoğlu’na 250 liraya peşkeş çekildiği afişe edilmişti. Selim İmamoğlu, Hırvatistan’a yolladığı yüz binlerce euroyu annesinden ve dedesinden aldığını belirtmişti. Ekrem ise paranın nereden temin edildiğini bilmediğini dile getirmişti.

DİLEK’İN SAĞI SOLU SUÇ

Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. Kardeşi Ali Kaya da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu çerçevesinde tutuklanmıştı. Ali Kaya’nın yakayı ele vermesinin akabinde küplere binen İmamoğlu’nun bir bir ortaya dökülen günahları anlatıp 16 milyondan af dilemek yerine kendisini ve ailesini mağdur kisvesine büründürmesi “Bu ne pişkinlik” dedirtti. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “İmamoğlu, kendisi ve ailesinin hedef alındığından yakınmak yerine mega şehirde neden olduğu tahribatı itiraf etmeli. İmamoğlu, yatırımları ihmal etti. Toplu taşıma ve dönüşüm projelerini tamamlamadı. Bedeli de 16 milyon ödedi. 16 milyonu unutup mağdur edebiyatı yapması anlaşılır değil.

KURTULUŞUN YOK!

Tablo, İmamoğlu’nun aleyhine. Algı oyunlarıyla günahlarını perdeleme derdinde ama boşuna. Delilleri inkâr etmenin imkânı yok. Kendisinin ve ailesinin mağdur olduğunu iddia ediyor ama ne hikmetse savunma yapmıyor. İthamlara, delillere cevap vermekten kaçınıyor. Zannımca hâlen kendini dokunulmaz olarak görüyor. ‘Biz yargılanamayız, biz mahkemeye davet edilemeyiz ya da getirilemeyiz’ psikozuyla ilerliyor. O dönem kapandı. Çalıp çırpana dokunulan döneme girildi. Geçmişte CHP’nin buhar olan paralarla ilgili bir dava tartışılıyordu. 28 Şubat’ın ‘vampiri’ Vural Savaş, o paralardan ötürü CHP’ye dava açmanın şık olmayacağını ifade etmişti. O devir kapandı. Bu nedenle İmamoğlu ve Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na bağırıp çağırıyor. Bu ikisi bağırıp çağırsa da yargılamalar yapılacak. Çünkü hukuka dönülen devirdeyiz.”