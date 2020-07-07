İddia kumar mıdır? Çekiliş kumar mı? Bahis kumar mıdır?

Çekiliş ile iddia arasındaki fark nedir? Müslümanların aklını karıştırın ve merak edilen konulardan bir tanesi de budur. Hanefi mezhebinde kumarın tanımı şu şekilde yapılmakta: O organizasyonda ödül olarak konulan şeyi (araba, para vs.) alabilmek için katılımcıların her birinin para vermesi bir bedel vermesi şart ise bu uygulama kumardır. Bugün günümüzde yılbaşında piyangoda yaptıkları gibi, futbol maçlarında yaptıkları gibi. O vaat edilen parayı alabilmesi için para vermesi gerekiyor ki kumarda bu vardır. Vaadedilen ödülü almak için kişilerin mutlaka bir bedel vermesi gerekir ki işte bu kumardır. Bir arkadaşla dahi olsa bir iddiaya girilmişse ve kazanırsam ben şunu alırım kaybedersen şunu verirsin şeklinde iki tarafta kazanıp ya da kaybetmesi durumunda iki taraf bir şey verme zorunda kalacak olursa bu da kumardır.

Çekiliş kumar mı?

Çekilişin caiz olup kumardan uzak olabilmesi için bir bedel alınmamasıdır.

Market ve mağazalarda alışveriş karşılığında verilen çekiliş kuponları helal midir?

Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bütün şans oyunları kumardır. Sadece kazananın kârlı çıktığı, kaybedenin ise zarara uğramadığı uygulamalar kumar niteliğinde değildir.

Buna göre; marketlerde ve mağazalarda iş yeri sahiplerinin alışveriş yapan müşterilerine verdikleri çekiliş kuponuna hediye çıkması durumunda, müşterilerin çıkan hediyeleri almalarında bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâî’, VI, 206). Çünkü müşterilerden birinin kazanması halinde diğerleri bir şey kaybetmemektedir.

Ancak, çekilişe katılmak için ayrıca bir ücret ödenmesi halinde yatırılan para üzerinden şans yolu ile kazanç elde etme durumu söz konusu olacağından yapılan çekiliş işlemi kumar olur.