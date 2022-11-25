İddia büyük! "Demokrat Partili isimler 1 milyon 300 bin liramı aldı!"

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2014 yılında dönemin Başsavcı Vekili Zekeriya Öz tarafından yolsuzluk iddiası ile başlatılan TOKİ soruşturmasının berat eden zanlılarından Demokrat Partili Hüseyin Avni Sipahi'nin adı yine bir yolsuzluğa konu oldu.

İş adamı Fevzi Öztürkmen, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Demokrat Parti’den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Avni Sipahi ile ilgili 1 milyon 300 bin dolarlık dolandırıcılık iddiasında bulundu.

Gaziantep’te fabrikası olan, İstanbul'da da emlakçılık yapan iş adamı Fevzi Öztürkmen, kentsel dönüşüm projesi yapmak için Beşiktaş Belediyesi'nden izin aldığını ve yatırım yapacağı ilçenin belediyesine 2015 yılında ziyarete gittiğini, dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makam odasında görüştüğünü söyledi.

Öztürkmen ile görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı:

Hüseyin Avni Sipahi beni tebrik ederek ilçe belediyesinin imkanlarının çok kısıtlı olduğunu söyledi. Doğu illerimizde Beşiktaş Belediyesi olarak asfalt yatırımı yapacaklarını, bu konuda kendilerine yardımcı olup olmayacağını sordu.

Duyarlı bir işadamı olarak Doğu’ya yardım yapılacak ise ‘memnuniyetle’ diyerek tamam dedim. Hüseyin Avni Sipahi bana bu yardım için 1 milyon 300 bin Amerikan doları yardım yapmamı istedi ve bu yardım parasını verdiğimde bana dekont vereceğini söyledi. Ben parayı ne şekilde vereceğimi sorduğumda, Hüseyin Avni Sipahi, Ekrem Eray Arda isimli bir yeğeni olduğunu ve ona vermem gerektiğini söyledi.

Parayı yeğenim diye tanıttığı Arda'ya vermiş!

Fevzi Öztürkmen, bir milyon doları bankadan çektiğini ve elinde parayı çektiğine dair dekontu bulunduğunu belirtti. Öztürkmen, parayı Hüseyin Avni Sipahi’nin yeğeni olarak tanıdığı Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda’ya Ak Merkez’deki ofisinde elden teslim ettiğini iddia etti.

Fevzi Öztürkmen sonrasında Ekrem Eray Arda’nın kendisinden geri kalan 300 bin doları ısrarlı istediğini ifade ederek 27 Temmuz 2017’de de 300 bin doları verdiğini aktardı.

"Dekontumu istiyorum"

Öztürkmen, ifadesinin devamında dolandırıcılık iddiasını şöyle anlattı:

Ben Beşiktaş ilçesinde yukarıda anlattığım taşınmazları aldıktan sonra herhangi bir yatırım yapmadım. Beşiktaş Belediyesi’nden herhangi bir izin talebimde olmadı. Gayrimenkullerimde olduğu gibi durmaktadır. Hüseyin Avni Sipahi'den benden makbuz karşılığı bağış yapmamı isteyerek 1 milyon 300 bin Amerikan doları bağış yapmamı istedi. Ben de bu parayı Hüseyin Avni’nin yönlendirdiği benim daha önce tanımadığım ve Hüseyin Avni Sipahi'nin söylemi ile yeğeni olarak tanıdığım Ekrem Eray Arda'ya ofisinde elden teslim ettim.

Ancak ne Ekrem Erey Arda ne de Hüseyin Avni Sipahi bana bu vermiş olduğum paranın dekontunu vermediler. Beni kandırarak benden bu parayı aldılar ben para verdiğim tarihten bu zamana kadar olan süreçte kendilerine şahsım ve dostlarım aracılığıyla haber göndererek bu dekontu istememe rağmen bana hala herhangi bir dönüş yapılmadığı gibi dekontta verilmedi.

Benim bu dekontu istememin sebebi iş adamı olmam sebebiyle resmi olarak şirketimden çıkış yaptığım paranın devlet nezdinde kaydını tutmak amacıyla dekontumu şirket muhasebesine sunmam gerekmektedir. Bu sebeple dekontun tarafıma verilmesi benden alınan paranın söylenilen asfalt işinde kullanılmaması durumunda bu paranın tarafıma verilmesini istiyorum.