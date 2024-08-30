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Aktüel İDDEF’ten Sel Felaketi Yaşayan Bangladeş’e Acil Yardım
Aktüel

İDDEF’ten Sel Felaketi Yaşayan Bangladeş’e Acil Yardım

Yeniakit Publisher
2024-08-30 19:43:00 -
İDDEF’ten Sel Felaketi Yaşayan Bangladeş’e Acil Yardım

İDDEF, Bangladeş’te etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenen halk için acil yardım malzemeleri ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Güney Asya ülkesi Bangladeş’te şiddetli muson yağışlarının neden olduğu selin ardından yaraları sarmak ve kardeşlerinin acil ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçti. Ülkenin güneydoğusunda bulunan Begumganj ve Noakhali bölgelerinde çalışmalarını gerçekleştiren İDDEF ekipleri, sel mağduru kimselere gıda ve barınma ihtiyaçları için malzemeler dağıtıyor.

İDDEF, Bangladeş hükümetinin, Feni, Comilla, Noakhali, Lakshmipur, Brahmanbaria, Chittagong, Khagrachhari, Begumganj ve Noakhali bölgelerini vuran sellerde şu ana kadar 52 kişinin öldüğünü, selin ülke genelinde 5 milyon 400 bini aşkın kişiyi etkilediğini, yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı felakette, 65 binden fazla kişi evsiz kaldığını açıkladığını belirtti.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Bangladeş'in doğu ve güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle milyonlarca kişi mağdur durumda hayata tutunmaya çalışıyor. Son 50 yılın en büyük sel felaketini yaşayan dost ve kardeş Bangladeş halkı acil yardım bekliyor. Bu kapsamda ülkedeki ekiplerimizle kumanya, sıcak yemek ve çadır ulaştırıyoruz. İlk etapta selden yoğun şekilde etkilenen Begumganj ve Noakhali bölgelerinde ahşap sandallara yüklediğimiz yardım paketlerini sel sularını aşarak selzede kardeşlerimize teslim ediyoruz” denildi.

Hayırseverler, mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabildiği gibi ACİL YARDIM yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.

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