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Gündem İDDEF'ten öğrencilere eğitim yardımı
Gündem

İDDEF'ten öğrencilere eğitim yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, "Öğrenciye umut, ilme kalem ol" sloganıyla başlattığı proje kapsamında bazı ülkelerde öğrencilere eğitim yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 10:48:00 -
İDDEF'ten öğrencilere eğitim yardımı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF'in Afrika'daki medreselerinde İslami ilimler ve hafızlık okuyan yoksul öğrenciler ile Gazze'deki saldırılarda zarar gören okullarda eğitim alan öğrencilere içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye ediliyor.

Bu kapsamda Gine, Burkina Faso, Senegal, Kenya, Tanzanya ve Etiyopya gibi ülkelerde 5 bin, Gazze Şeridi'nde 1.000 ve Yemen'de 800 öğrenciye eğitim yardımında bulunularak kıyafet ve eğitim seti dağıtıldı.

Hayırseverler, öğrencilerin kıyafet, çanta, kalem, silgi, kalemtıraş ve defter gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projeye İDDEF'in internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla veya federasyonun 0 212 621 00 65 numaralı telefonundan detaylı bilgi alarak destek olabiliyor.

 

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