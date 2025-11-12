İDDEF’ten Çanakkale’ye 5 Bin Adet Fidan Bağışı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), “Bir Fidan Bin Orman” kampanyası kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle 5.000 adet fidan bağışında bulunarak Biga’da doğaya nefes oldu.

Yanan ve tahrip olan orman alanlarının yeniden yeşermesi için başlatılan kampanya kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda İDDEF ekipleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Biga’nın Kocagür Köyü’nde fidanları toprakla buluşturdu. Programda ayrıca İDDEF’in Mobil Aşevi aracıyla katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

İDDEF’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Orman yangınlarına karşı birlik olma günü ve kaybolan ağaçlarımızın yerinde yenilerinin filizlenmesi anlayışıyla hareket ederek, Çanakkale, Bilecik, Karabük, Manisa ve Bursa başta olmak üzere birçok kentte yanan ciğerlerimizin yeniden nefes alması için fidan bağış kampanyamızı sürdürüyoruz. Devletimizin başlattığı yeşil vatan seferberliğine destek olarak Çanakkale’mize 5 bin adet fidan bağışında bulunduk ve fidanları toprakla buluşturduk. Allah’ın izniyle yangınlarda küle dönen arazilerde yeni umutların yeşermesi için ülkemiz genelinde 100 bin fidan hedefiyle desteğe hazırız. Hayırseverlerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Orman Genel Müdürlüğü’ne, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.”

Fidan bağışında bulunmak isteyen iyilikseverler, www.iddef.org adresi üzerinden, ilgili hesap numaralarına “Bir Fidan Bin Orman” açıklamasıyla FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki İDDEF temsilciliklerini ziyaret ederek veya 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alıp mail order yöntemiyle bağış yapabiliyor.