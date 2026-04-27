Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yemeğine pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda bıçakla baskın düzenlemeye çalışırken yakalanan Cole Allen’in İsrail Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir tişörtle fotoğrafının ortaya çıkması, tartışmaları daha da artırdı.

İDDİALARI ARTIRDI

Sosyal medyada yayılan fotoğrafta saldırgan Cole Allen’in, üzerinde İsrail ordusuna ait tişörtle zafer işareti yaptığı görülüyor. Allen’in fotoğrafı, saldırının arkasında İsrail’in olduğuna yönelik iddiaları doğrularken, İran medyasının da “Bu, CIA ve Mossad tarafından planlanmış sahte bir girişimdi. Hepsini bir bakın; hepsi sanki o gece Beyaz Saray muhabirler yemeğinde ne olacağından haberdarmış gibi görünüyor” şeklindeki iddialarının da yeniden gündeme gelmesine neden oldu.