Uzun yaşamın sırrı: Farklı egzersizler

Yeni bir araştırmada, düzenli olarak farklı türlerde egzersiz yapan kişilerin daha düşük ölüm riski taşıdığı aktarıldı. Bulguların, BMJ Medicine dergisinde yayımlandığı ve egzersizde çeşitliliğin kritik rol oynadığı belirtildi.

Araştırmada, özellikle yürüyüş, koşu, ağırlık çalışması ve raket sporları gibi farklı aktiviteleri bir arada yapanların daha avantajlı olduğu ifade edildi. Daha fazla yürüyüş yapan kişilerde ölüm riskinin yüzde 17 daha düşük olduğu, merdiven çıkmanın ise bu oranı yüzde 10 azalttığı aktarıldı.

En dikkat çekici bulgunun ise çeşitlilikle ilgili olduğu vurgulandı. Farklı egzersiz türlerini bir araya getiren kişilerin, diğerlerine kıyasla ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu belirtildi. Ayrıca bu grubun kalp hastalıkları ve kanser gibi nedenlere bağlı ölüm riskinde de belirgin düşüş görüldüğü ifade edildi.