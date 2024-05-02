İDDEF, Gazze’nin Kuzeyinde Gıda ve Un Dağıtımı Yaptı

2011 yılından bu yana Gazze’de eğitim ve insani yardım çalışmaları yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze Şeridi’ndeki ekipleriyle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana da seferberlik halinde acil yardım çalışması yapıyor. Bu kapsamda çalışmalarına yoğun şekilde devam eden İDDEF, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilen ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara gıda paketleri ve un dağıtımı gerçekleştirdi.

Gazze ol sloganıyla çalışmalarına aralıksız devam eden İDDEF, son olarak Gazze’nin kuzeyine temel besin malzemelerinden oluşan gıda paketleri ile un sevkiyatı yaparak dağıtımlarını gerçekleştirdi. İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra zulmün gündemden düşmemesi, Gazzeli mağdur kimselere daha fazla yardım ulaşması ve dünyaya duyurulması için sosyal medya mecralarında da görsel kampanya yürüten İDDEF, Filistinli mazlum aileleri günlük sıcak yemek, temiz su temini, gıda ve diğer insani yardımlarla yalnız bırakmıyor.

İDDEF, Mısır’ın başkenti Kahire’de kurduğu Acil Yardım Lojistik Merkezi ile gıda, kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeleri düzenli olarak tırlarla Gazze’ye sevk etmeyi sürdürürken, hayırseverler, mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabildiği gibi GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.

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