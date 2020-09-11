  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İDDEF, Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı
Aktüel

İDDEF, Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:12:55 -
İDDEF, Asya'da 2 bin 205 su kuyusu açtı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), susuzluk ve kirli suyla mücadele eden Asya'da, hayırseverlerin desteğiyle 2 bin 205 su kuyusu açtı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Asya'da, maddi imkansızlıklar sebebiyle hayatlarının her alanında kirli suyla mücadele eden ve kilometrelerce uzaktan su taşıyan insanları temiz suya kavuşturmak için su kuyusu, biosand filtre ve yağmur hasadı çalışmaları yapıldı.

İDDEF 2011'den bu yana Asya'da yaptığı eğitim ve insani yardım çalışmaları kapsamında, kirli suya bağlı hastalıklar sebebiyle ölümlerin yaşandığı Bangladeş'te 779, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği çadır kentlerde 1000, Nepal'de 248, Hindistan'da 149 ve Filipinler'de ise 29 su kuyusu açtı.

Asya'da yeterli miktarda olmasına rağmen su kirliliği büyük sıkıntı oluşturuyor. Güney Asya ülkelerinde su ihtiyacı büyük bir problem olurken, kalabalık ve yoğun nüfus, maddi imkansızlıklar ve kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği nedeniyle var olan su kaynakları da kirleniyor.

İDDEF bu nedenle, insan atıklarının suya karışmaması için 50 metre ile 350 metre arası olmak üzere derin sondaj kuyuları açıyor. Su, kırsal bölgelerde manuel pompalı, merkezlerde ise 14-16 çeşmeli büyük şadırvanlarla halkla veriliyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı