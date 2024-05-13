İDDEF, Afganistan’daki Sel Felaketinin Yaralarını Sarıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afganistan’ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Ülkedeki İDDEF ekipleri, Baghlan’da 5.000 kişilik sıcak yemek ikramında bulunurken, selden etkilenen diğer bir bölge olan Burka’ya ilk gün helikopter vasıtasıyla 1.000 kişilik sıcak yemek ulaştırıldı. İDDEF, Baghlan ve bölgesinde günlük 3.000 kişilik yemek dağıtımına devam edecek.

Afganistan’da eğitim ve kalıcı eser çalışmalarıyla yıl boyunca sahada olan İDDEF, Afgan hükümetinin, Baghlan, Burka ve Nahreen bölgelerini vuran sellerde şu ana kadar 300 kişinin öldüğünü, 1000’den fazla evin yıkıldığı, binlerce hayvanın telef olduğunu, çok sayıda okul, medrese, cami ve mescitte hasara yol açtığını açıkladığını belirtti.

Selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarına devam edildiğini duyuran İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu sellerden biri daha başta Baghlan olmak üzere Burka, Nahreen, Ghor ve Herat bölgelerini etkiledi. Üzücü felaket karşısında öncelikle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yaraların sarılması için bölgedeki ekiplerimizle ilk etapta 6.000 kişilik yemek dağıtırken, günlük 3.000 kişilik sıcak yemekle selzede kardeşlerimize destek oluyoruz. Sel nedeniyle karadan ulaşımın kesildiği Burka’ya ise ilk gün helikopter ile ulaşarak yemek ikramında bulunduk. Şu andaki çalışmalarımız karadan devam ediyor. Yardım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde elimizden gelen tüm desteği gösteriyoruz” denildi.

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Hayırseverler, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına “Afganistan Acil Yardım” açıklaması yazarak FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklerden ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabildiği gibi AFGANİSTAN yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.