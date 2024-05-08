İDDEF, 47 Ülkede Kurban Bayramı Heyecanını Yaşatacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2024 yılı vekalet yoluyla yurtdışı kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 3000 TL, küçükbaş kurbanlıkta ise 3500 TL olarak belirledi. Kurban organizasyonunu "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek olan İDDEF, hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkların alım, kesim ve dağıtımlarını ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileri ile yapıyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “15 yıldır eğitim ve insani yardım çalışmalarımızla sene boyu sahada olmamızla birlikte hayırsever bağışçılarımızın emanet ettiği kurbanlıkları güven ve hassasiyet içinde İslami usul ve kaidelere göre kesip ülkelerin en ücra köşelerine dahi ulaşarak tek tek teslim etme gayretindeyiz. Yokluk ve yoksulluk yaşayan, kuraklık ve iç savaş nedeniyle zor günler geçiren ülkeler ile beraber bağışçılarımızın emanetleriyle yaklaşık 3,5 milyon kimseye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca kurban kesim ve dağıtım yapacağımız bölgelerde yaklaşık 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edeceğiz. Yurt dışında kurban kesmek isteyen tüm hayırseverlerimiz kurban bereketini ve paylaşmanın heyecanını binlerce kilometre ötelere taşıyabilir” ifadelerine yer verildi.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları bayramdan yaklaşık üç ay önce ülkelere giderek hiçbir aracı kurumla çalışmadan titizlikle seçip satın alan, küpeleme ve işaretleme yapan İDDEF, bağışçılarını SMS yoluyla bilgilendiriyor ve kurban kesim videosunu gönderiyor. 2023 yılında 79 bin 334 hisse kurbanı 47 ülke 309 bölgede 3,5 milyon mazlum ve muhtaç kimseye ulaştıran İDDEF, bu sene de Kurban Bayramı’nın ikinci günü saat 18:00’a kadar bağışları alıyor.

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Yurtdışı kurban bağışları "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online, hesap numaralarına EFT/Fast/Havale yoluyla, İDDEF genel merkezi veya il ve ilçelerdeki temsilcilikler ziyaret edilerek ya da 0212 621 0065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.