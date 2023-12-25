İDDEF, 2023'te 56 Ülkede İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Oldu

Türkiye dahil 56 ülke 310 bölgede faaliyet gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki külliye, cami, mescit ve ders halkalarıyla eğitim hizmeti verirken, insani ve acil yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana Muhabbetle Birlikte İnsanlığa Hizmete sloganıyla çalışmalarına devam eden İDDEF, 2023 yılında da onlarca kalıcı eser inşa edip yüzlerce su kuyusu açarak gıda, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

İDDEF’ten 2023 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023’te ülke olarak yaşadığımız asrın felaketi deprem ve 7 Ekim’den bu yana tarihin en büyük soykırımının yapıldığı Gazze olmak üzere son zamanların en ağır, yıkıcı ve meşakkatli dönemini geride bıraktık. Deprem, sel, orman yangınları, kuraklık, sivilleri tehdit eden savaş ve çatışmaların sonucu olarak pek çok insan yalnızca yeterli gıdaya ve temiz suya ulaşamadığı için hayatını kaybetti. Tüm afetlere rağmen İDDEF olarak hayırseverlerimizin, ekiplerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın ihtiyaç olan her bir köşesine eğitim ve insani yardım ulaştırma hedefiyle hizmetlerimizi 14 yıldır özverili, güvenilir ve istikrarlı çalışmalarla sürdürürken, her yıl olduğu gibi 2023’te de eğitime ulaşamamış ve insani yardıma muhtaç 4,5 milyon insana umut olmaya çalıştık. Yardıma muhtaç kardeşlerinin ihtiyaçlarını gideren tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz” denildi.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, temiz su, kurban eti, kıyafet gibi insani yardımlarla beraber eğitim ve kalıcı eser çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, “2023 yılında çatışma ve afet bölgelerinde bulunan mazlum ve mağdur 353 bin kişiye yardımları ulaştırdık. İyilik Seninle diyerek 56 ülke ve 310 bölgede 850 bin kişi için iftar ve sahur, 45 bin çocuk için bayramlık kıyafet, 850 bin 320 kişiye zekat ve fitre, 100 bin aileye de kumanya ulaştırdık. Vacip kurbanlar dahil olmak üzere sene boyunca toplam 101 bin 921 hisseyi 47 ülke ve 300 bölgede 3 milyon 412 bin gerçek ihtiyaç sahibine teslim ettik. 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açılışı gerçekleştirerek 200 binden fazla kardeşimizi temiz su ile buluşturduk. Bu vesile ile Afrika ve Asya’daki toplam kuyu sayımız 4 bin 793 oldu. Medrese, mescit, cami gibi 44 yeni kalıcı eseri hayata geçirerek bugüne kadar toplam 142 projeye imza attık. Afganistan Herat Deprem Konutları Projesi kapsamında 50 konut, Suriye Kemmune Briket Evleri projesinde ise 80 dairenin inşasını tamamlayarak insani yardım çalışmalarında kalıcı çözümler ürettik. Külliye ve camiler ile birlikte 111 eğitim merkezi ve 62 medresede, bin 382 hoca öncülüğünde 11 bin 719 öğrencimizin ilim tahsili devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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