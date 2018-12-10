THY- Euroleague
0553 313 94 23

İddaa ihalesi iptal edildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
İddaa ihalesi iptal edildi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  1. Futbol
  2. İddaa
  3. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü" tanıtıldı
    1. Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü"..
    2. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    3. Bahçeli'den dikkat çeken Fenerbahçe..
    4. "10. İstanbul Edebiyat Festivali"..
    5. CHP'den "büyüme" eleştirisi
    6. AK Parti Muş ilçe belediye başkan..
    7. Abdullah Gül'den flaş Kılıçdaroğlu..
    8. Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı" İzmir..
    9. GÜNCELLEME - Talha Uğurluel'e FETÖ..
    10. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
    11. Sınırda bir terörist yakalandı
    12. Galatasaray-Porto maçına doğru
    13. Cep telefonundan sakın bunu yapmayın!..
    14. Sarıyer'de şüpheli ölüm
    15. Yer altı çöp konteynerine düşen kişi..
    16. PFDK'den 13 futbolcuya ihtar
    17. Pervin Buldan'dan skandal sözler
    18. Balıkesir ilçe belediye başkan..
    19. Fatih Terim'den Gomis açıklaması
    20. Kayak merkezlerinde son durum
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!