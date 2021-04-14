İdari izinde maaş kesilir mi? Memurlarda idari izin nasıl olacak? İdari izinde kıdem nasıl hesaplanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası hayata geçirilen yeni korona tedbirlerini açıkladı. Kısmı kapanma kararları kapsamında kamuda esnek çalışmaya geçildi. Yeni korona tedbirleri çerçevesinde kronik hastalığı olan, 10 yaş altı çocuğu kadın memurlar ve hamile olan çalışanlar idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Kamuda saat 16:00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ile kronik hastalığı bulananlar ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak” dedi. İşte idari izin detayları.

İdari izin nedir?

İdari izin ne anlama gelir? İdari izin olarak adlandırılan izin türü sadece 657 sayılı kanun kapsamında çalışan devlet memurlarına verilmektedir. Özel sektör memurlarının faydalanamadığı idari izin sadece devlet memurlarına değil aynı zamanda devlette görev alan sanatçılar, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izin alabilmektedir. İdari izin çalışan personelin kurumu tarafından verilen izin türüdür.

Kimler idari izinli sayılacak?

Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılacak personel ile ilgili “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) hariç; gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadar olan süreçte hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanalar, Sağlık Bakanlığı ile MİT hariç; 60 yaş üzerinde olanlar (yönetici pozisyonunda olanlar hariç), Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Genelge kapsamındaki çalışanların, göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı belirtilen genelgede, “Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacak ve hizmetine dönecektir” denildi.

Madde 41- 657 Sayılı Kanunun 77 nci Maddesine göre, kurumunun muvafakatı ile yabancı memleketlerde veya Uluslar arası Kuruluşlarda görev alacak memurlara, Bakanlığın teklifi ve Başbakanlığın izni ile (her üç yılda bir Başbakanlığın iznini almak kaydı ile) memuriyet süresince yabancı memleketlerde 10 yıla , uluslar arası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

İdari izin yıllık izni etkiler mi?

Devlet Personel Başkanlığı devlet memurlarının kullanabilecekleri idari izinlerin genel tatil ve Türkiye resmi tatilleri kapsamına girdiği durumlar ile ilgili 29.04.2016 tarihinde yayınlanan 2635 sayılı görüş ile birlikte düşürüleceğini belirtmiştir.

İdari izinde yıllık izin süresi

Madde 12 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci Maddesi gereği, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilmekle birlikte, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve için en çok ikişer gün eklenebilir.

Memurlara yıllık izinlerine ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2 şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol izini, izin hakkının az ve iznin geçirilebileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılacak olup, bu iznin verilmesi olağan hale getirilemez.

İdari izinde yıllık izin nasıl kullanılır?

Madde 13 - Yıllık İzinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bu taktirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer; a) Birleştirilerek her iki yıla ait izin süresinin tamamının yıl içinde bir arada veya parça parça kullanılması mümkündür.

b) Bunun için, hem memurun iki yıllık iznini birleştirme isteğinde bulunması, hem de amirin uygun görmesi şarttır,

c) Bir önceki yıl izni ile birleştirilecek kullanılmak istenilen izin süresinden bir kısmının kullanılarak izin süresi artması halinde, artan süre bir sonraki yıl izni ile ikinci kez birleştirilemez.

Yıllık izinde kıdemin hesaplanması

Madde 20 - Yıllık izin süresinin tespitinde;

a) Hangi Statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri

b) Aynı Kanunun 87 nci Maddesine tabi kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu Maddeye tabi olan kurumların yurt dışı teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süreleri,

c) Askerlik görevini ifa edenlerin, Emekli Sandığına borçlanıp, borçlanmadığına bakılmaksızın askerlikte geçen hizmet süreleri, dikkate alınacaktır. Ancak,

a) Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödemek süretiyle geçen hizmetler.

b) Serbest Avukatlıklar ve Avukatlık Staj devresinde geçen hizmetler ile,

c) Mezkur Kanunun 77 nci Maddesine göre yabancı memleketlerde veya Uluslar arası kuruluşlarda geçen hizmet süreleri, dikkate alınmayacaktır.