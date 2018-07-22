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İdareyi kandıran yabancıya hapis cezası uygulanacak

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlardan, süresi bitenler için İçişleri Bakanlığı yeni bir düzenleme yaptı.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:20
İdareyi kandıran yabancıya hapis cezası uygulanacak

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla yabancı uyruklu vatandaşları uyararak, ikamet izni müracaatlarında yabancıların idareye ibraz etmesi gereken pasaport, sağlık sigortası, tapu senedi, ikamet izni belgesi vb. resmi veya özel belgeleri sahte olarak düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, idareye verilen belgeleri kendisi sahte olarak düzenlemese bile, sahte olduğunu bilerek bu belgeleri kullanan kişilerin de sorumlu olacağını ilan etti. Yetkili makamlarca usulüne uygun olarak düzenlenmiş gerçek bir belgede, sonradan usulsüz olarak değişiklik yapan kişilerin, belgeyi düzenlemeye yetkili kişilere yalan beyanda bulunanlarında 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını, ayrıca bu yabancılar hakkında sınırdışı etme kararı alınarak, ikamet izini taleplerinin reddedileceği belirtildi. Bu yollarla yurtdışından başvuru yapanların gerekli görülmesi halinde ülkeye girişlerinin de yasaklanacağı ifadeleri kullanıldı.

HAZIR BULUNMA ZORUNLULUĞU

Diğer yandan ikamet izinlerini uzatmak isteyen yabancıların, 26 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 66 ilde bizzat kendilerinin iradeye gelmeleri gerektiğini duyurusu yapıldı. Bu kapsamda Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray gibi illerin bulunduğu 66 ilin ismi verilerek “İkamet izni uzatma başvurusu yapan yabancılar, belirlenen randevu tarih ve saatinde başvuruda bulundukları il/ilçe göç idaresi müdürlüklerinde hazır bulunarak ikamet izni uzatma başvurusunu gerçekleştireceklerdir” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:20
  1. Aksaray
  2. Afyon
  3. Adıyaman
  4. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

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