İdamlık suça bakın ne kadar ceza verdiler

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.