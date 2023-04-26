  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numan Kurtulmuş'tan anket açıklaması: AK Parti açık ara önde!

Türkiye'den dikkat çeken çeyrek altın kararı!

Hüdapar'a ses bombalı saldırı! Mansur Yavaş detayı gündemi altüst edecek

Şekilden şekile giriyor! Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de o işaret

İslam Memiş'ten altın ve dolar için şok sözler: Gizli tüccarlar sahaya indi, operasyona başladılar aman dikkat

Beklenmedik çıkış! 'Elimizdeki petrol için tek çare Türkiye' diyerek duyurdular

Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular başladı

Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor

İbrahim Kalın'dan 'Abdullah Öcalan ile görüşüldü' iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti
Gündem İdamlık suça bakın ne kadar ceza verdiler
Gündem

İdamlık suça bakın ne kadar ceza verdiler

Yeniakit Publisher
2023-04-26 18:26:00 -
İdamlık suça bakın ne kadar ceza verdiler

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Samsun’da polisini takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Halil İ.B.’nin yargılanması sona erdi.

Samsun'da görülen davada, Halil İ.B. mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Halil İ.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Hiç beklenmedik anda bakın ne oldu! AK Partili Mustafa Şen canlı yayındayken...
Hiç beklenmedik anda bakın ne oldu! AK Partili Mustafa Şen canlı yayındayken...

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiç beklenmedik anda bakın ne oldu! AK Partili Mustafa Şen canlı yayındayken...

Akşener bakalım buna ne kılıf uyduracak! Teröristbaşından "ittifak" itirafı
Akşener bakalım buna ne kılıf uyduracak! Teröristbaşından "ittifak" itirafı

Gündem

Akşener bakalım buna ne kılıf uyduracak! Teröristbaşından "ittifak" itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Ücretsiz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Ücretsiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23