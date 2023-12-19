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Yerel İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı
Yerel

İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 21:47:00 -
İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı

Şişli'de evinin banyosunda doğum yaptıktan sona bebeğini banyo penceresinden aşağı atan 22 yaşındaki kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Kader K. isimli kadın, hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yaptı. Daha sonra Kader K., bebeği ölü olduğu iddiasıyla 3. katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı.

20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cezaevine gönderildi

Kader K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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