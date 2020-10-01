İdam gelecek mi? | İdam yasası ne zaman çıkacak?

İdam cezası ne zaman kaldırıldı? |Türkiye'de idam cezası 2004 yılında kaldırıldı. En son idam cezası ise 1984 yılında uygulandı. Son senelerde çocuklara ve kadınlara karşı işlenen suçlar sebebiyle idam cezasının geri getirilmesi sık sık konuşulur oldu. Son dönemde ise idam cezasının getirilmesi konusu daha yüksek sesle konuşulmaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli idam açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezasına yönelik çok ses getiren bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, “Karşımızdaki tablo alarm verici niteliktedir. İnsanın kanını donduran, vicdanları kanatan, sabır ve tahammül ölçülerini berhava eden en ağır suçlara her gün şahit olunmaktadır. Gazetelerin üçüncü sayfaları, televizyon ekranları, internet siteleri, sosyal medya platformları feci ve felaket dolu haberlerle dolup taşmaktadır. Kadına şiddetin yanı sıra çocukların güpegündüz kaçırılmaları, vahşete kurban edilmeleri, hatta cinsel istismara uğramaları maşeri vicdanı yaralarken, aynı zamanda büyük bir hüzne ve hüsrana da neden olmaktadır. Sabilerin, emzikli bebeklerin, henüz bıyığı terlememiş yavruların acımasızca katli insanım diyen herkesin kederlendirip yüreğini titretmektedir. Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi iç yaralayıcı gelişmeleri endişeyle takip etmektedir. Kalıcı ve köklü önlemleri almak ertelenemez bir mecburiyettir. İlk başta akla gelen ve makul bir şekilde tartışılmasında fayda bulunan cezai yaptırımların arttırılması, derinlikli ve tesirli hale getirilmesidir. Bu konuda “İdam Cezası”nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir” ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop idam açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop kısa bir süre önce idam cezası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şentop, “Bu konuyla ilgili şahsi görüşümü akademisyenlik dönemimden beri de ifade ettim. Ben belli suçlarla sınırlı olmak üzere, çerçevesi çok iyi çizilmiş olmakla beraber, bu kayıtla idam cezasından yanayım, diye görüşümü akademisyenliğimden muhafaza ediyorum. Anayasa Komisyonu Başkanlığım döneminde de açıkladım. Ama işin gerçekleşme süreci, yani bunun bir ceza olarak Ceza Kanunu'nda yer alabilmesi için şöyle bir süreç gerekir: Tabii bir anayasa değişikliği gerekir, çünkü daha önce var olan ölüm cezasını biz anayasa değişikliğiyle anayasadan kaldırmışız. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde iki protokol; birisi önce barış zamanlarında yasaklayan, daha sonra ise genel olarak yasaklayan ölüm cezasının iki ek protokolü var, bunlara da imza koymuşuz. Yani bu konuda alınacak bir kararın, hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk bakımından bazı adımların öncelikle atılmasını gerektiriyor. Bu konuda bu şekilde bir konsensüsün oluşması halinde ancak bir adım atılabilir, yoksa bu Ceza Kanunu'na bir hüküm ekleyerek çözülebilecek, halledilebilecek bir mesele değil” dedi.

İdam yasası ne zaman çıkacak?

Konu hakkında son açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, idam kararı için “Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım” dedi.