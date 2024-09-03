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Gündem İdam edin bunları! İstanbul'un göbeğindeki devlet hastanesinde skandal
Gündem

İdam edin bunları! İstanbul'un göbeğindeki devlet hastanesinde skandal

Yeniakit Publisher
2024-09-03 21:47:00 -
İdam edin bunları! İstanbul'un göbeğindeki devlet hastanesinde skandal

Adalet sisteminin yetersiz cezaları magandaları şımartmaya devam ediyor. İstanbul’da Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen iki silahlı saldırı olaylarının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet sisteminin kış uykusunda olduğu Türkiye'de sokaklar adeta kan gölü döndü. Hemen her gün silahlı saldırıların sonucunda onlarca insan hayatını kaybediyor.

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı.

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı.

Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi olay yerinde ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, iki silahlı saldırı olayının da birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiş, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şahıs tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör belası bitti bu başladı

Terörün kökünü kazıyan Türkiye'de adalet sistemi adeta kış uykusunda... Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor.

Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.

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Yorumlar

Murat

İdam cezasını uygulamayan zalimdir
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