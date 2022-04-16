İcraatta yavaş şovda ise hızlı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı artık tiyatral faaliyete dönüştü. Birisi aday gösteriyor, diğeri rahatsız oluyor. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş genel başkanları ziyaret edip şov yapıyor. Fakat Ankara’ya hizmet etmiyor. 58 km metro sözü veren CHP’li Yavaş, 3 yılda 1 km bile metro yapmadı.

Ankara'ya ne yaptı ki!

Konuya ilişkin konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili AK Partili Fatih Ünal, şunları dile getirdi: “Belediye Başkanlığını yürütememiş, verdiği sözleri tutamamış, 3 yıldır bir mesafe alamamış kişinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında isminin geçmesi hayret vericidir. Ankara’ya ne yaptı ki Türkiye’ye yapsın. Cumhurbaşkanlığı konusunda da kendisinin aday olacağını çok düşünmüyorum. Ankara’ya yapılanlar bellidir. O yüzden böyle bir şeyin olacağına da ihtimal vermiyorum.”

Sözler tutulmadı

Ankara Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan da, şunları söyledi: “Ankara 6 milyonluk bir şehir. 3 yıllık sürece baktığımızda verilen sözler tutulmadı. Turan Güneş Bulvarı’nda 150 günde yol yapmaya çalışıyorlar o çalışmalar hâlâ devam ediyor. Sokak hayvanlarına barınak yapmaya çalışıyorlar 3 yıldır bitmedi. Ulaşım Ankara’da sürekli kriz. Kişisel imajlarını yükseltmekten kentin itibarını geride bıraktılar.