İcraatta yavaş borçlanmada hızlı

CHP’li İstanbul Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de borç bataklığına saplandığı ortaya çıktı. CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara’nın bir yıllık bütçesinin yüzde 11.83’ünün yabancı finans kuruluşlarından alınan yüksek faizli borçla oluşturulduğu belirlendi.

Yabancı piyasadan para çekiyor

3 Mart yerel seçimlerde göstermelik bir seçim başarısı kazanan CHP’li isimler, yönetiminde oldukları büyükşehir belediyelerini hızla iflasa sürüklüyor. Kamunun kaynakları tüketildikten sonra krediyle durumu toparlamaya çalışan büyükşehir belediyelerinden birinin de Ankara olduğu anlaşıldı. CHP’li Mansur Yavaş, başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini yurt dışındaki finans kurumlarından aldığı borçla oluşturmaya başladı. Şoke edici gerçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu’nda, Cumhur İttifakı üyelerinin de onayından geçmesi gerektiği için mecburen itiraf edilmek zorunda kaldı. Söz konusu rapora göre 2020 bütçesinin yüzde 11.83’lük gibi önemli bir kısmı yabancı finans kuruluşlarından çekilen yüksek faizli kredilerle oluşturulabildi.

Yüksek faizli krediler

Yerel seçimler öncesinde ‘israfı önleyeceğiz’, ‘kaynakları verimli kullanacağız’ sözleriyle çok kirli bir algı operasyonu yürüten Yavaş, başkanlığının ikinci yılında mega kenti kredilere muhtaç hale getirdi. Toplam bütçenin yüzde 9.73’üne denk gelen 3 milyar 794 milyon 188 bin lirayı finans kuruluşlarından kredi olarak çeken Yavaş, yönettiği kurumun yaşadığı ekonomik darboğazı aşmaya çalıştı. Çareyi kredi çekmekte bulan Yavaş, yine bütçenin yüzde 2.10’una denk gelen 816 milyon 913 bin liralık krediyi de uluslararası piyasalardan uzun vadeli olacak şekilde yüksek faizle çekti.

2 yılda 3 mikyar lira borç

Bilindiği üzere Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti’de Başkan olan 25 yıllık Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu EGO ve ASKİ dahil olmak üzere sadece 3 milyar 250 milyondu. İki yıllık Yavaş döneminde ise 3 milyar 45 milyon liralık kredi çekimi gerçekleştirildi. Yavaş’ın onlarca iştiraki bulunan belediyeyi borçla çevirmesi ise CHP zihniyetinin işbilmezliğini gözler önüne serdi.