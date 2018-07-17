İcraatlar hızlanacak

24 Haziran seçimlerinin ardından uygulamaya koyulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yatırım, üretim ile ihracatta atılım getireceği; büyümeyi ve refahı artıracağı öngörülüyor. Sistemin ülkeyi şaha kaldıracağına inanan katılım bankaları, şu aşamada hükümetin seri şekilde karar alıp hayata geçireceği; bu sayede ülkemizin sıçrama yapacağı görüşünde.

DİNAMİZM GELECEK

TKBB YTKBBönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yeni dönemden umutlu olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karar verme ve uygulama süreçlerine dinamizm getireceğini dile getiren Özdemir, “Yeni bakanlarımızın meclisle ilgili görevlerinin olmaması, icraatları daha da hızlandıracak” dedi.

EKONOMİMİZ CANLANACAK

Seçimlerin ilk turda tamamlanmasının ülkemize zaman kazandırdığının altını çizen Özdemir, “Oluşan meclis, Cumhurbaşkanlığı makamıyla uyumlu bir kompozisyon taşıyor. Bu da her icraatta hız ve etkinlik sağlayacak. Ekonomimiz de bu olumlu ivmeden fazlasıyla yararlanacak. Yeni sistemle ekonomimizde ciddi bir canlılık yaşanacak gibi görünüyor” diye konuştu.