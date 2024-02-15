‘İçmek çağdaşlıktır’ diyen laikçiler utanacak mı? Alkol belası yine hayattan kopardı

Kastamonu’nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta meydana gelen kazada Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli mopede, alkollü olduğu öğrenilen Cihan Ö. yönetimindeki 34 RK 3823 plakalı Nissan marka hafif ticari araç çarptı. İstinat duvarına çarparak duran elektrikli mopeddeki anne Necla Şimşek (64) ile kızı Hatice Şimşek (44) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Şimşek hayatını kaybetti.

Anne Necla Şimşek ise Cide Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 11 gündür tedavisi süren 64 yaşındaki Necla Şimşek de hayatını kaybetti.

Anne kızı öldüren sürücü alkollü çıkmıştı

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan hafif ticari aracın sürücüsü 55 yaşındaki Cihan Ö., tutuklandı. Bir kavgaya karışması sebebiyle 18 ay cezaevinde tutuklu kalan ve kazadan 40 gün önce cezaevinden tahliye olan Cihan Ö.’nün aracı kullandığı sırada 1.92 promil alkollü olduğu öğrenildi.



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