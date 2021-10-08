İçme suyunda kötü koku! Sebebi belli oldu

Kocaeli-Kartepe'de, bir gölete izinsiz kimyasal madde dökülerek içme suyunun kirletilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Suadiye ve Çepni mahallelerinden gelen "suda koku" ihbarı üzerine Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Kartepe Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Su kalite kontrol ekiplerince bölgeyi besleyen Gücük kaynağında koku tespit edilmesinin ardından, iki mahalleye su sağlanan Toraman 1, 2 ve 3, Barbarostepe, Kestanelik ve Otoşe depo giriş ve çıkışları iptal edilerek tüm şebeke suyu tahliye edildi ve temizlik işlemleri tamamlandı.

Gölete kaçak döküm yapılmış!

Ekipler tarafından bölgede yapılan geniş çaplı incelemede, Gücük kaynağının üst kotlarında, yaklaşık 1 kilometre mesafede kullanılmayan taş ocağında bulunan gölete iki aracın kaçak döküm yaptığı belirlendi.

Göletten sızan suların yeraltı suyuna karışarak kaynağa ulaştığı ve kokuya neden olduğu belirlendi.

Araçlardan ve gölet suyundan araştırılmak üzere alınan numuneler TÜBİTAK'a, kaçak döküm yapılan kimyasal madde ise vidanjörlerle çekilerek bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından idari ve adli süreç başlatıldı.

Numuneler üzerinde İSU Uluslararası Laboratuvar Merkezi'nde yapılan analizlerde, tüm kimyasal parametreler yönünden kirlilik bulunmadığı tespit edilirken, sudaki koku nedeniyle Gücük kaynağından su alımı durduruldu ve hat tahliye edildi. Bölgeye, Suadiye içme suyu arıtma tesisi ile Yuvacık Barajı hattından su verildi.