  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İçme suyu borusundan çıkanlar ekipleri bile şaşırttı!
Yerel

İçme suyu borusundan çıkanlar ekipleri bile şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:18:00 -
İçme suyu borusundan çıkanlar ekipleri bile şaşırttı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, içme suyu hattındaki arızayı onarmaya çalışan ekipler, borulardan yaklaşık 15 metre uzunluğunda ağaç ve bitki kökü çıkardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, içme suyu hattındaki arızayı onarmaya çalışan ekipler, borulardan yaklaşık 15 metre uzunluğunda ağaç ve bitki kökü çıkardı.

Belde sakinleri, son günlerde içme sularının azalması nedeniyle belediyeye müracaat ederek sorunun giderilmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine içme suyu hattında çalışma başlatan ekipler, boruların bir bölümünde ağaç ve bitki köklerinin bulunduğunu tespit etti.

Borulardan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kökleri çıkaran ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldedeki içme suyunda yaklaşık bir haftadır sorun yaşandığına dair ihbarın yapıldığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda arızanın kaynağının tespit edildiğini belirten Büyüksu, "Borunun içinden yaklaşık 15 metre uzunluğunda kökler çıktı. Ekiplerimiz yoğun çalışma sonucunda beldemize tekrar içme suyu verdi. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23