icloud nedir? | icloud , Apple tarafından sunulan bir depolama alanıdır. icloud sayesinde dosyalarınızı, kişilerinizi , belgelerinizi yedekleyebilirsiniz. Peki, icloud ücretli mi?

icloud giriş

icloud giriş drive giriş | icloud'a giriş yapmak için Apple Kimliği'nizin olması gerekiyor. icloud sayesinde fotoğfra, video, belgi vb. dosyaların güvenliğini sağlamış olursunuz. Bilgisayarın bozulduğunda tüm evraklarınızı korumak için depolama alanlarından faydalanabilirsiniz. Depolama hizmeti veren icloud'a giriş yapmak için Apple kimliği şart. Kimlik bilginizi ya da şifrenizi unuttuysanız; 'Apple kimliğini veya parolayı mı unuttunuz?' butonuna tıklayıp şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

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Apple kişiler

Cep telefonunuzu değiştirdiğinizde kişiler listenizin kaybolmaması için icloud’u kullanabilirsiniz. icloud hesabınıza kişileri kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunuzda kişinin numarası ya da ismiyle ilgili bir değişiklik yapıldığında otomatik olarak icloud o kişiyi son veriye göre günceller.

icloud giriş email

icloud mail bir mail sağlayıcıdır. Mail hesabınıza Apple kimliği ile giriş yapmanız gerekiyor.

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