İçli köfte tarifi, nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri

İçli köftenin kolay yapılış aşamaları...

içli köfte malzemeleri

Hamuru için malzemeler:

3 su bardağı köftelik bulgur

3 su bardağı ılık su

2 su bardağı un

1 cay bardağı irmik

Tuz

İçli köftenin içi için malzemeler:

350 gram kıyma

3 adet soğan

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Pul biber

Karabiber

Tuz

Baharatlar isteğe göre kullanılmal

İçli köfte tarifi, nasıl yapılır?

İçli köfte tarifi için önce soğanı ince doğrayın, tavaya alın ve yağda kavurun. Kıymasını ilave edin. Ardından baharatları, cevizi, salçayı ekleyin ve kavurmayı devam edin. Fakat suyunu çektirmeyin. İçli köfte harcını ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Harç dinlenirken içli köfte hamurunu yoğurmaya başlayın. Yoğurma kabına irmiği, bulguru, tuzu alın. 2 su bardağı ılık suyu ekleyin ve karıştırın. Suyunu çekmesini bekleyin. Suyunu çeken karışımının içine unu ekleyin ve yoğurun. Ceviz büyüklüğünde hamurdan koparıp parmağınızla oyup içine kıymalı iç harçtan doldurun ve kapatın. İşleme hamuru bitirene kadar devam edin. İçli köfteleri dolapta 20 dakika dinlendirin. İçli köftenin püf noktalarından biridir. Derin bir tencereye su doldurun ve tuz ekleyin. Su kaynamaya başladığında içli köfteleri 10 dakika pişirin ve süzün. İster salçalı sos ile ister yoğurt ile servis edebilirsiniz. İçli köfteler akşam menüsüne hazır. Afiyet olsun.

İç köftenin yanında ne yenir?

İçli köftenin yanında tercih edilecek salatalar; çoban salatası, cacık ve Rus salatası yer alabilir. Hemen herkesin severek tükettiği Rus salatası, içerisindeki malzemeler açısından zengin bir salata türüdür. İçli köftenin yanında tercih edilecek olan Rus salatası, içli köfteye lezzet katacaktır.

İçli köfte yapma aparatı var mı?

Her makine için farklı boyutlarda üretilen içli köfte açma aparatı sayesinde yemek yapmaktan haz alabilirsiniz. Kalabalık aile toplantılarında, yaptığınız içli köfteler ile fark yaratmak için içli köfte makinesi aparatları kullanabilirsiniz.