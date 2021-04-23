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Yemek Tarifleri İçli köfte nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

İçli köfte nasıl yapılır?

Kolay içli köfte nasıl yapılır? İftar sofrası için tarif arayanlar leziz bir içli köftenin nasıl yapılacağını araştırıyor. Tam ölçülü içli köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:56:00 -
İçli köfte nasıl yapılır?

Kolay içli köfte yapılışı | İster haşlama ister kızartma olarak hazırlayın; kimse içli köfteye 'hayır' diyemez.

İçli köfte tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı irmik
  • 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 su bardağından biraz az un
  • Tuz
  • Kırmızı biber
  • 1 su bardağı soğuk su

İç harcı için:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 300 gram kıyma
  • 3 adet soğan
  • Yarım çay kaşığı salça
  • 1 çay bardağı ceviz
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber

Kızartmak için:

  • Ayçiçek yağ

İçli köfte nasıl yapılır?

Soğanları ince ince doğrayıp tavada sıvı yağ ile kavrulur.

Soğanın üzerine kıymayı ekleyip karıştırın.

Ardından salça ilave edilir. Biraz su eklenip kıymanın pişmesi beklenir.

Son olarak baharat, maydanoz ve ceviz ilave edilip ocağın altı kapatılır.

Bir kasenin içine ince bulgur ve bir bardak soğuk su eklenir.

Bulgur suyu çekince irmik, salça ve baharatlar eklenerek karışım yoğurulur.

Son olarak un eklenerek 5 dakika daha yoğurulur.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve ara ara parmaklar suya batırılarak açılır.

Hamurun içine kıymalı harçtan alınır ve köfte kapatılır.

Arzu ederseniz haşlayarak arzu ederseniz de kızartarak içli köfteyi pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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