Van'da büyük deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD: Can ve mal kaybı yok

AFAD yaptığı yeni bilgilendirmede, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi depreme ilişkin açıklama yaparak; ekiplerin saha taramalarının devam ettiğini kaydetti. Bakan Çiftçi açıklamasında gelen ihbarlarda şimdiye kadar herhangi bir can kaybı ve olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şuana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır."

Van Valisi: Çalışmalar devam ediyor

Van Valisi Ozan Balcı, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Balcı, "Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD'a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, evlerinden çıktı ve kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Olumsuz bir durum yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında, olumsuz bir durumun bulunmadığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz."