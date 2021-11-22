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Kadın - Aile İçli dışlı köfte tarifi, nasıl yapılır? kolay içli dışlı köfte tarifi
Kadın - Aile

İçli dışlı köfte tarifi, nasıl yapılır? kolay içli dışlı köfte tarifi

Ülkemizin her şehrinde farklı şekillerde yapılan içli köfteyi bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 14:26:00 - 2021-11-22 14:31:22
İçli dışlı köfte tarifi, nasıl yapılır? kolay içli dışlı köfte tarifi

İçli dışlı köfte tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Dış malzeme;

  • 4 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 200 gram yağsız kıyma
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yumurta
  • Sıcak su

İç malzeme;

  • 500 gram yağlı kıyma
  • Yarım kg soğan
  • 1 su bardağı ceviz
  • 3-4 yemek kaşığı tereyağ
  • Tuz, karabiber, kimyon, maydanoz

İçli dışlı köfte yapılışı

ince kıyılmış kuru soğan, kıyma tencereye konur. Kıyma suyunu bırakıp çekinceye kadar kavrulur. Kıyma suyunu çekince tereyağ ilave edilir. Tereyağ ile biraz kavrulur. Tuz ve baharat atılır. İri kıyılmış ceviz ve ince kıyılmış maydanoz ilave edilir. Ocaktan alınıp sogumaya birakilir.

Dış malzeme yapılışı

Büyük bir kabın içine ince bulgur konur. Üzerine çok az sıcak su gezdirilerek 10 dk dinlendirilir. Biber salçası konur. Ara ara sıcak su ilave edilerek bulgurlar topaklanmaya başlayıncaya kadar ovulur. Bulgurlar topaklanmaya başlayınca kıyma ve önceden ıslatılmış irmik konur. İrmik ve kıyma görünmez hal alana kadar yoğrulur. Un ve yumurta konur. Tekrar yoğurulur. Yoğurulan içli köfte hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartılarak avuç içinde yuvarlanır. Tam ortasına parmakla bastırılarak oyulur ve açılabildiği kadar açılır. Açılan kısma iç malzeme doldurulur ve kapatılır. Hazırlanan içli köfteler kızdırılmış sıvıyağda kızartılır. İsteğe göre suyu kaynat limon suyu ve tuz atıp kaynat köfteleri suya at. Suyun yüzüne çıkınca sudan çıkartıp borcama at. Arzuya göre tereyağa salça atıp, azda su katıp köftelere dökülür. Afiyet olsun.

 

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