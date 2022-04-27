İçler acısı görüntüler... Bu nasıl gençlik! Ha Murat Boz'un terli havlusu ha FETO'nun terli atleti
Modern, çağdaş ve yenilikçi geçinen CHP’liler tarafından baş tacı edilen Murat Boz, Fetullah Gülen’in örgüt üyelerine, kullandığı atleti, mendili, çorabı gönderdiği gibi terli havlusunu seyircilere attı. Fetullah Gülen tarifesi uygulayan Boz’un terli havlusunu almak için birbiriyle yarışan genç kızların görüntüsü ise ‘pes’ dedirtti.
CHP’ye yakınlığıyla bilinen ve Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına 100 bin TL’lik bağışta bulunan Murat Boz, Ankara’da konser verdi.
Batı’nın yaşam biçimini millete empoze ederek gençleri Türk gelenek ve göreneklerinden uzaklaştıran seküler kesimin piyonlarından Murat Boz, terleyince sahnede havluyla terini sildi. Boz’un devamında yaptığı ise, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i akıllara getirdi.
Terli havlusunu seyircilere attı
Gülen’in Pensilvanya’dan örgüt elemanlarına kullanılmış çorabını, atletini, mendilini hediye göndermesi gibi Boz da terini sildiği havluyu seyircilerin arasına attı.
Murat Boz'un terli havlusu için kapıştılar
Gülen’in kullanılmış eşyalarının büyük bir ‘değer’ görülerek kutsallaştırılması ve ABD'den gönderdiği iç çamaşırlarının parçalanılarak örgüt üyelerine motivasyon amaçlı dağıtılması gibi, genç kızlar da birbiriyle kapışarak Murat Boz’un terli havlusunu parçalamaya çalıştı.
Havluyu aralarında çekiştirerek almaya çalışan genç kızların görüntüsü, ‘ülkenin geleceği bu gençlere mi emanet?’ dedirtti.
Mansur Yavaş Ankara'ya konser verdirdi
CHP'li belediyeler tarafından etkinliklere çağrılan Murat Boz, son olarak 23 Nisan'da Mansur Yavaş'ın daveti üzerine Ankara'da konser vermişti.