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Gündem İçkiden uzak durun! 2 kişi daha öldü
Gündem

İçkiden uzak durun! 2 kişi daha öldü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan son günlerde içki nedeniyle ölümler giderek artması nedeniyle uzmanlar, içkiden uzak durulması çağrısında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 16:23:00 -
İçkiden uzak durun! 2 kişi daha öldü

Alınan bilgiye göre, sahte içkiden zehirlenerek rahatsızlandıkları öne sürülen M.Ş. ile N.M, sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ş. ile N.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 ilde 45 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi öldü. En fazla ölüm 22 kişiyle İstanbul'da meydana geldi.

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