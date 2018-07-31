İçkici dehşeti! Yemekleri beğenmeyince terör estirdi

Bursa'da, alkollü olduğu iddia edilen R.Z. gittiği lokantada yemekleri beğenmediğini iddia edip tartıştığı iş yeri sahibi ile kendisine müdahale eden 3 esnafı bıçakla yaraladı. Çevre esnafın linç etmeye kalkıştığı R.Z. polisler tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

YEMEKLERİ BEĞENMEDİ

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen R.Z., sokak arasında girdiği bir lokantada, yemekleri beğenmediğini söyleyip tepki gösterdi. Bunun üzerine R.Z., işyeri sahibi H.B tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bu sırada R.Z., üzerindeki bıçağı çekip, H.B.'yi bıçakladı.

AYIRMAK İSTEYEN 3 ESNAFI DA BIÇAKLADI

Gürültü üzerine lokantaya girip, kendisine müdahale eden 3 esnafı da bıçakla yaralayan R.Z., kaçmaya çalıştı. Bölge esnafın yakalayıp, tekme tokat dövdüğü R.Z., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Motosikletli Yunus timleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan R.Z., emniyete götürüldü.

EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Karın bölgesinden yararlanan iş yeri sahibi H.B.'ye ambulansta müdahale edildiği sırada, eşi A.B., camdan bakıp gözyaşı döktü. Yaralılar, Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.