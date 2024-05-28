İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

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Yetimin hakkı olan belediye bütçesiyle yandaşlarına ballı geziler ve içkili kutlamalar düzenleyen Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB’nin kurban kampanyasına yönelik tepkiler sürerken, çok sayıda CHP’li belediyenin benzer uygulamaya imza attığı ortaya çıktı. Aralarında içkiyle övünen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile “Öcalan terörist değil” diyerek PKK elebaşısına övgüler dizen Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi belediye başkanı Şükrü Erdem’in de olduğu pek çok CHP’li başkanın bu yamdamda “kurban” arayışına girdiği öğrenildi.

Milletin kurbanına göz diktiler

Ufukta seçim olmayınca din diyanet düşmanlığında sınır tanımayan, sandık görünür görünmez muhafazakâr kesimden oy alabilmek adına İslam’a ve Müslümanlara saygılıymış gibi davranan CHP’liler istismarda sınır tanımıyor. Düzenlediği ultra lüks Roma gezisinde yandaşlarına şarap tadımı yaptıran ve Avrupa gününü bahane ederek Eyüpsultan Camii’ne karşı kadeh kaldırılmasına göz yuman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı kurban bağışı kampanyasına tepki yaparken, benzer bir istismara çok sayıda CHP’li belediyenin imza attığı ortaya çıktı. Aralarında içki içmekle övünen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile “Öcalan terörist değil” diyerek PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik övgüler dizen Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi belediye başkanı Şükrü Erdem’in de olduğu bazı CHP’li başkanların hayırseverlerden kurban bağışı dilendiği öğrenildi. Bu yıl 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramını fırsat bilerek Müslümanların vacip ibadetine göz diken CHP’li belediyelerden bazıları şöyle:

Hem alkol hem hisse alıyor

“Kurban bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor” sloganıyla bağış kampanyası başlatan CHP’li Bolu Belediyesi, hayırseverlerin helal kurbanına göz dikti. “Zaman zaman alkol alıyor muyum, alıyorum” diyerek Allah’ın haram kıldığı içkiyi tükettiğini açıklamakta beis görmeyen Bolu Belediyesinin ırkçı faşist ensar düşmanı Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla başlatılan kampanya kapsamında, 2024 yılı kurban bağış bedeli olarak 11 bin 500 TL fiyat belirlendi. CHP’li belediyenin kesilecek kurbanlardan aşevine pay bağışı istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Siz bağışlayın onlara aş olsun

Sözde “kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak” adına kampanya başlatan CHP’li Turgutlu Belediyesi ise kurban bağış bedelini 10 bin 750 TL olarak belirledi. “Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara” sloganıyla yürütülen kampanyada, CHP’li Belediye Başkanı Çetin Akın, hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban etlerini dağıtarak prim kasacak. Başkan Çetin Akın, Turgutlu Lisesi’nde bir grup öğrenci tarafından Türk Bayrağı ve bozkurt işareti yapılarak çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak suç duyurusunda bulunacağı açıklayarak, milli değerlere karşı tavır takınmıştı.

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Öcalan'ı övdü kurban dilendi

Seçim öncesi “Bana güvenin Öcalan terörist değil” diyerek, Öcalan’a yönelik övgüler dizen Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinin CHP’nin belediye başkanı Şükrü Erdem de kurban bağışı dilenen başkanlar arasında yer aldı. “Bir Kurban Bin Tebessüm’’ adı altında başlatılan kurban bağışı kampanyasında hisse bedeli hakkında bilgi verilmezken, CHP’li başkanın ne keseceği merak konusu oldu. AK Parti’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi de “Sosyal Market Vakfı” iş birliğiyle Kurban Bayramı’na özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında vatandaşlardan 14 bin TL’lik kurban hisselerini belediyeye bağışlamaları teşvik ediliyor. Ramazan ayı boyunca vatandaşlardan “bağış” adı altında yardım toplayan CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de benzer bir kampanyaya imza atması bekleniyor. Daha önce camiye ayakkabı ile girmesi gündem olan CHP’li Hürriyet geçtiğimiz yıl 4 gün boyunca hayırseverlerden kurban eti bağışı talep etmişti.

Diyanet'e bağış başını yakmasın

Öte yandan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Ankara Kahramankazan Belediyesinin CHP’li Başkanı Selim Çırpanoğlu ise kurbanını, laikçi kesimin hedef tahtasına oturttuğu Türk Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışlama kararı aldı. CHP’li Başkan Selim Çırpanoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle kesilecek olan kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Diyanet Vakfı’na vekâlet yoluyla bağışlaması takdirle karşılanırken, parti yönetiminin ve fonlu medyanın vereceği tepki merak konusu oldu.