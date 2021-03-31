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Gündem İçişleri'nden son dakika açıklaması! Sokak kısıtlamasından muaf tutulacaklar
Gündem

İçişleri'nden son dakika açıklaması! Sokak kısıtlamasından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre; yapılandırma borçlarını ödeyecek vatandaşlar ve vergi dairesi personeli bugün 24.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 20:27:00 -
İçişleri'nden son dakika açıklaması! Sokak kısıtlamasından muaf tutulacaklar

Yapılandırma borçlarını ödemek için vergi dairelerine gidenler ve vergi dairesi personeli sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, "Borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak." açıklaması geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona erecektir.

Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak."

 

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