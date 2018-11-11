İçişlerinden resmi açıklama! Yüzde 25 azaldı

İçişleri Bakanlığından, bu yılın ocak-ekim döneminde, mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarında yüzde 25,5 azalma olduğu ve bu olayların yüzde 44'ünün aydınlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri ile ülke genelinde eş zamanlı yürütülen "Güven-Huzur Uygulamaları" mal varlığına karşı işlenen suçları azalttı.

Bu kapsamda hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 25,5'lik azalma sağlandı.

Ayrıca 2017 yılının ocak-ekim döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm olayların yüzde 38'i aydınlatılırken, bu oran 2018'in aynı döneminde yüzde 44'e ulaştı.

Oto hırsızlığı da azaldı

Söz konusu dönemde geçen yıla göre oto hırsızlığında yüzde 35,5, otodan hırsızlıkta yüzde 33, ikametten hırsızlıkta yüzde 28, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 26, yankesicilikte yüzde 24,5, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 23, kapkaçta yüzde 21, yağmada (gasp) yüzde 13, dolandırıcılıkta ise yüzde 6,4 düşüş kaydedildi.