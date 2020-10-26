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Aktüel İçişleri: "Ülke genelindeki denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 işletme / iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi."
Aktüel

İçişleri: "Ülke genelindeki denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 işletme / iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi."

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:21:31 -
İçişleri: "Ülke genelindeki denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 işletme / iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi."
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