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Aktüel

İçişleri: Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:43:25 -
İçişleri: Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi.
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