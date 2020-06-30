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Aktüel

İçişleri: "Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristin, 2018'de Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu belirlendi."

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:25:39 -
İçişleri: "Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristin, 2018'de Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu belirlendi."
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