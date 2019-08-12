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İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:13
İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:13
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