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Gündem İçişleri duyurdu! Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı
Gündem

İçişleri duyurdu! Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Kış-13 Gabar-Karageçit-İnceler Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 516 personel ile 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:15:00 -
İçişleri duyurdu! Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde başlatılan operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 516 personel ile 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

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