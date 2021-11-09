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Gündem İçişleri duyurdu! Büyük operasyon başlatıldı
Gündem

İçişleri duyurdu! Büyük operasyon başlatıldı

Şırnak'ta “EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)” Operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 09:13:00 -
İçişleri duyurdu! Büyük operasyon başlatıldı

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

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