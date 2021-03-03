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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 13:23:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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