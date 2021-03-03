İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi
İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.
Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.