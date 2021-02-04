İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 3 gün kısıtlama...
İçişleri Bakanlığı'nca 12-13-14 Şubat tarihlerinde kısıtlanma uygulanması kısıtlamalarda yapılacaklara yönelik 81 il valiliğine ek genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.
Bakanlıktan gönderilen yeni genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerlerinin 12 Şubat 20.00 - 00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00 - 00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebileceği bildirildi.