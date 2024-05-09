  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin, AB'yi kendi içinden vurmaya hazırlanıyor! Çin Devlet Başkanı Xi’den Macaristan’a ilk resmi ziyaret!

'İlk insanlar maymundur' diyenler manevi müfredattan rahatsızlar!

Ali Babacan ismiyle dolandırıcılık!

İsrail yalakası ABD'li siyasetçi Filistin için tepki gösteren kadına saldırdı

Çin ve Fransa ortak tavır sergiledi! İsrail-Filistin çatışması, İran nükleer meselesi...

Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı

Türk donanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri mayısta 3 büyük tatbikat icra edecek

Türkiye Kupası'nda finale çıkan son takım belli oldu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Korkarım ki artık..

Singapur'da ABD yapımı F-16 savaş uçağı düştü! Tüm uçuş eğitimleri askıya alındı
Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! 70 yaşından büyükler dikkat
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! 70 yaşından büyükler dikkat

Yeniakit Publisher
2024-05-09 08:53:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! 70 yaşından büyükler dikkat

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen ve olan kişilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te güncellemelere gitti.

Buna göre müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.

Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.

Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HER KURAL İHLALİNE CEZA YAZAMAYACAKLAR

Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

70 YAŞINDAN BÜYÜKLER MÜFETTİŞ OLAMAYACAK

70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak.

CEZA KESMEYİNİN GÖREVİ SONLANDIRILACAK

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilecek.

KİŞİSEL BİLGİLER GİZLİ TUTULACAK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…
Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Gündem

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Sosyal medyada Ankara Emniyeti iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Sosyal medyada Ankara Emniyeti iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Gündem

Sosyal medyada Ankara Emniyeti iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Bakan Bey’e İçişleri Bakanlığı değil, Kültür Bakanlığı yakışır
Bakan Bey’e İçişleri Bakanlığı değil, Kültür Bakanlığı yakışır

Medya

Bakan Bey’e İçişleri Bakanlığı değil, Kültür Bakanlığı yakışır

İçişleri Bakanlığı'ndan PKK'ya darbe!
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK'ya darbe!

Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan PKK'ya darbe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23