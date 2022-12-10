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Gündem İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt
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İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına ilişkin, "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 19:56:00 -
İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına ilişkin, "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Çataklı, "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir. İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığına (MİT) iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur. Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Özdağ, bugün Mecliste düzenlediği basın toplantısında "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürmüştü.

 

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