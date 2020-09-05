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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:29:00 - 2020-09-05 11:30:48
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

Türk ordusu terör örgütlerine operasyonlarda hız kesmiyor. Farklı farklı illerde yapılan operasyonlarda PKK adeta son zamanlarının en kötü günlerini geçiriyor.

Türkiye yaptığı sağlam operasyonlarla PKK’ya ağır darbeler indirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Yıldırım Operasyonlarında PKK terör örgütü büyük zarar gördü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yıldırım operasyonu kapsamında 38 teröristin öldürüldüğünü belirtti. Çataklı, 63 sığınak ve barınağın da imha edildiğini duyurdu.

PKK konusu ele alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Başkan Erdoğan arasında dün basına kapalı çok önemli görüşme geçti. Külliye'de yapılan görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Açıklamalarda, Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile PKK’ya karşı ortak mücadele konusu ele alındığı bildirildi.

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