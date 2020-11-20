İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları tarafından yapılan yanlış bilgilendirmelere açıklık getirdi.

Sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor

Bakanlık'tan yapılan açıklamada kafa karışıklığı süren sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, "Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasınınbu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacaktır. Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleriile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir." denildi.

Bazı kısıtlamalar 20.00'da başladı

Virüs salgınını durdurmak için alınan yeni tedbirlerin bir bölümü uygulanmaya başlandı. Restoranlar, lokantalar, kafe ve pastaneler artık pakete servise döndü. AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Kahvehaneler, oyun salonları...

20.00 itibariyle 81 ilde kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.